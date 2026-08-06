Фото: ДСНС

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу Київської області, здійсненого в ніч на 5 серпня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Надзвичайники продовжують ліквідацію загоряння на об'єктах у Бучанському та Броварському районах. Попри спеку, підрозділи ДСНС безперервно проливають осередки горіння, розбирають пошкоджені конструкції та усувають наслідки руйнувань.

Одночасно з цим піротехніки обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Пліч-о-пліч із рятувальниками на місцях працюють усі служби взаємодії.

Нагадаємо, внаслідок масованого російського удару по Києву та Київській області загинули 17 людей, ще 44 отримали поранення.

Російська атака в ніч на 5 серпня спричинила масштабні збитки українському бізнесу. Ворожі ракети знищили найбільший розподільчий комплекс Rozetka та сортувальний центр "Нової пошти". Також пошкоджені логістичні центри "Сільпо", "Фоззі", Novus та "Епіцентру", комплекси Puma, Bosch, Toyota та INTERTOP, а видавництво BookChef пережило друге знищення складу книжок.