Україна зможе виробляти Patriot уже цьогоріч - Зеленський

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Нещодавно стало відомо, що США нададуть ліцензії Україні на вироблення ракет Patriot. Президент України пояснив, які наразі є плани

Про це повідомляє "РБК-Україна", передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, українська команда вже працює над отриманням ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot, при цьому політична домовленість вже є.

"Ми працюємо над ліцензіями Patriot. У нас була домовленість політично. Ми розраховуємо до кінця 2026 року отримати можливість технічно виробляти українською командою наші ракети, американські ракети нашими силами", - говорить президент.

Він додав, що також є окрема домовленість є з Європейським Союзом, а саме з Францією та Італією, які дають дозволи на виробництво SAMP/T.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон надасть Києву ліцензії на виробницто ракет для Patriot. При цьому США хочуть купувати українські дрони.