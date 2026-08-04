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04 серпня 2026, 07:15

Російська армія втратила за добу в Україні понад 1200 військових

04 серпня 2026, 07:15
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1240 окупантів, пʼять танків, чотири бронемашини, 55 артилерійських систем, а також 379 одиниць автомобільної техніки ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 04.03.26 орієнтовно склали:

втрати росіян 4 серпня 2026 року

Нагадаємо, бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 провели успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, під час якої уразили два радіолокаційні об'єкти російських військ.

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