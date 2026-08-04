Російська армія втратила за добу в Україні понад 1200 військових
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1240 окупантів, пʼять танків, чотири бронемашини, 55 артилерійських систем, а також 379 одиниць автомобільної техніки ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 04.03.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 провели успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, під час якої уразили два радіолокаційні об'єкти російських військ.
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