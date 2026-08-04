Фото: ОВА

У ніч на 4 серпня російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися чотири райони області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У передмісті Дніпра внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла масштабна пожежа – горіли склади з продуктами.

На Нікопольщині під ворожим прицілом опинились райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську громади. Пошкоджена багатоповерхівка.

У Троїцькій громаді Павлоградського району через обстріл понівечені приватні будинки. Постраждали двоє людей – 63-річна жінка та 65-річний чоловік, вони лікуватимуться амбулаторно.

Крім того, окупанти обстріляли Дубовиківську та Васильківську громади Синельниківського району.

Нагадаємо, вночі 4 серпня російські війська завдали чергового удару керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок ворожої атаки загинула людина, також є постраждалі.