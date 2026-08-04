Маріупольські землі – російським забудовникам: окупанти не відновлюють житло для містян

Фото: Маріупольська міська рада

Російська окупаційна адміністрація продовжує передавати земельні ділянки в тимчасово окупованому Маріуполі російським забудовникам замість відновлення житла для місцевих жителів, які втратили домівки через війну

Про це повідомила Маріупольська міська рада, передає RegioNews.

Окупаційні структури ухвалили чергові рішення про передачу земельних ділянок без проведення торгів російським компаніям. На цих територіях планують зводити багатоповерхові будинки, квартири в яких реалізовуватимуть за іпотечними програмами для громадян РФ.

Зокрема, ТОВ "Спеціалізований забудовник Проект Девелопмент"отримало три земельні ділянки на місці зруйнованих під час бойових дій будинків: №75 та №77 на вулиці Купріна, а також №59 на вулиці Троїцькій.

У міськраді зазначили, що ще у січні 2025 року ці самі ділянки передали іншому забудовнику – "Олімпбуд НР". Компанія розпочала будівельно-монтажні роботи наприкінці вересня, однак згодом припинила реалізацію проєктів. Тепер території передали новому інвестору.

Попри заяви окупаційної влади про "відновлення" Маріуполя, тисячі родин досі залишаються без власного житла. Водночас нерухомість українців, які були змушені залишити місто через війну, незаконно визнають "безхазяйним майном" і передають під контроль окупаційних структур.

У міськраді наголошують, що під виглядом відбудови Маріуполя окупаційна влада фактично здійснює перерозподіл міських земель і ресурсів на користь російських забудовників та інтересів РФ.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники продовжують використовувати цивільну інфраструктуру у військових цілях та чинити тиск на місцевих жителів. Активісти дедалі частіше розповідають про примусове виселення людей із власних будинків. У звільнене житло заселяються російські військові або колаборанти.