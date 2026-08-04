Фото: ОВА

Кількість жертв атаки КАБами по Сумах вночі 4 серпня зросла до трьох

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Під час розбору завалів зруйнованого будинку рятувальники виявили тіла двох дівчаток віком 5 та 10 років. Також загинула літня жінка.

За уточненою інформацією, росіяни випустили по цивільній інфраструктурі міста шість керованих авіабомб. Ще дві авіабомби силам ППО вдалося збити на підльоті.

Внаслідок влучань зруйновані та пошкоджені будинки й нежитлові споруди. Четверо людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.

На місцях тривають обстеження та ліквідація наслідків обстрілу.

Нагадаємо, російські війська завдали чергового удару керованими авіабомбами по Сумах вночі 4 серпня. Раніше повідомлялося про одну загиблу людину.