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Вночі 4 серпня російські війська завдали чергового удару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі у Сумах

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Влучання зафіксовано на трьох локаціях у Ковпаківському районі міста. Під удар потрапили приватні будинки та об’єкти інфраструктури.

Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.

Інформація щодо усіх наслідків і кількості постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, російські окупанти знищили у Бериславі на Херсонщині Свято-Введенську церкву – унікальну пам’ятку української сакральної архітектури XVIII століття, збудовану без жодного металевого цвяха майже 300 років тому.