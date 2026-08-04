Окупанти завдали 1049 ударів по Запорізькій області: двоє загиблих, 11 поранених

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його мсловами, внаслідок масованих атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.

Окупанти завдали 25 авіаударів по населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів, зокрема по Веселянці, Вільнянці, Новому Полю, Малій Токмачці, Воздвижівці та Червоному Яру.

Крім того, 791 безпілотник різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакував Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Оріхів, Степногірськ та десятки інших населених пунктів області.

Ще 233 артилерійські обстріли окупанти здійснили по прифронтових громадах Запорізької області, зокрема по Оріхову, Степногірську, Малих Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Гуляйпільському.

Упродовж доби надійшло 109 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, впродовж 3 серпня російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини за допомогою авіації, ствольної та реактивної артилерії й дронів різних типів. Одна людина загинула, вісім – дістали поранень.