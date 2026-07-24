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24 липня 2026, 17:13

Оформлювали Starlink для російської армії: у Києві СБУ викрила агентів ФСБ

24 липня 2026, 17:13
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Фото: СБУ
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У Києві контррозвідка Служби безпеки України викрила ще двох російських агентів, які на замовлення російської ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для російської армії

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Розслідування з’ясувало, що фігурантами виявилися місцеві безробітні, які потрапили у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку "легких заробітків".

Після вербування обидва агенти спочатку зареєстрували інтернет-пристрої на себе та передали відповідні реквізити куратору від ФСБ.

Надалі зловмисники використовували фальшиві українські паспорти для незаконної активації супутникових терміналів.

Для безперешкодної реєстрації агенти "втемну" залучили працівника одного з поштових відділень, який допомагав агентам обходити встановлені правила верифікації Starlink.

У такий спосіб фігуранти оформили 76 електронних терміналів для російських спецслужб.

Встановлено, що ворог планував продовжити отримувати доступ до вказаних супутникових систем для коригування ракетно-дронових атак по Україні, а також виявлення засобів радіоелектронної боротьби, які захищають передові позиції Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали агентів за місцями проживання. При обшуках у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.

Також під час проведення операції було заблоковано всі незаконно зареєстровані фігурантами термінали Starlink.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала російського агента, який намагався підірвати автомобіль українського захисника. Зловмисника схопили безпосередньо під час закладання саморобної вибухівки під машину.

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