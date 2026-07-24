Оформлювали Starlink для російської армії: у Києві СБУ викрила агентів ФСБ

Фото: СБУ

У Києві контррозвідка Служби безпеки України викрила ще двох російських агентів, які на замовлення російської ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для російської армії

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews .

Розслідування з’ясувало, що фігурантами виявилися місцеві безробітні, які потрапили у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку "легких заробітків".

Після вербування обидва агенти спочатку зареєстрували інтернет-пристрої на себе та передали відповідні реквізити куратору від ФСБ.

Надалі зловмисники використовували фальшиві українські паспорти для незаконної активації супутникових терміналів.

Для безперешкодної реєстрації агенти "втемну" залучили працівника одного з поштових відділень, який допомагав агентам обходити встановлені правила верифікації Starlink.

У такий спосіб фігуранти оформили 76 електронних терміналів для російських спецслужб.

Встановлено, що ворог планував продовжити отримувати доступ до вказаних супутникових систем для коригування ракетно-дронових атак по Україні, а також виявлення засобів радіоелектронної боротьби, які захищають передові позиції Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали агентів за місцями проживання. При обшуках у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.

Також під час проведення операції було заблоковано всі незаконно зареєстровані фігурантами термінали Starlink.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала російського агента, який намагався підірвати автомобіль українського захисника. Зловмисника схопили безпосередньо під час закладання саморобної вибухівки під машину.