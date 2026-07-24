На Хмельниччині дитина випала з автобуса на ходу

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У Хмельницькій області суд розглянув справу водія автобуса. Через його дії дитина випала

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Аварія сталась 4 травня у місті Кам`янці-Подільському. Під час висадки пасажирів водій автобуса не поставив транспорт на споянкове гальмо. В результаті автобус почав самовільно рухатись. У цей момент з автобуса випала дитина. Неповнолітня отримала легкі травми та пошкодила одяг.

Суд наклав на водія адміністративне стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами на 6 місяців. Проте він подав апеляційну скаргу, просив змінити постанову й замість позбавлення водійських прав накласти стягнення у виді штрафу.

Однак суд відхилив його скаргу. Таким чином покарання лишається дійсним.

Нагадаємо, раніше суд обрав запобіжний захід 24-річному водієві, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію в місті Броди Золочівського району. Внаслідок ДТП загинули троє неповнолітніх дівчат.