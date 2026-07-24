У Києві лікарку визнано винною у смерті породіллі: діти залишилися сиротами

Фото: Київська міська прокуратура

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

У липні 2023 року до одного з центрів репродуктивної та перинатальної допомоги було доставлено вагітну жінку. Огляд та подальшу медичну допомогу надавала черговий лікар акушер-гінеколог. Внаслідок загибелі плода та проведеної подальшої пологової діяльності потерпілій було спричинено ушкодження пологових шляхів, які своєю чергою стали причиною смерті жінки.

Прокурором у суді доведено, що лікар акушер-гінеколог, маючи усі умови та можливості для діагностики, володіючи достатнім кваліфікаційним рівнем, не здійснювала належним чином спостереження за пацієнткою з того моменту, як вона народила мертву дитину та перебувала в агональному стані. При цьому, за умови своєчасного діагностування лікаркою спричинених під час пологів тілесних ушкоджень та адекватної терапії, життя жінки можна було врятувати.

У померлої пацієнтки залишилось двоє маленьких дітей, які наразі є сиротами, оскільки після смерті дружини тяжко захворів та невдовзі помер і їх батько.

Суд визнав лікарку винною у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки.

Суд призначив їй покарання у вигляді двох років позбавлення волі, а також задовольнив цивільні позови бабусі та дідуся дітей про стягнення з неї 15 млн гривень моральної шкоди на користь дітей померлої пацієнтки.

Нагадаємо, раніше в Чернігові правоохоронці повідомили про підозру лікарю-анестезіологу одного з приватних медичних центрів після смерті 42-річної пацієнтки. У поліції зазначають, що лікар грубо порушив кваліфікаційні вимоги та загальновизнані стандарти безпеки в анестезіології.