Обіцяв зняття з обліку за 7 тисяч доларів: на Кіровоградщині викрили ділка

Фото: прокуратура Кіровоградської області

Правоохоронці повідомили про підозру 34-річному жителю Кропивницького району, який, за даними слідства, обіцяв військовозобов’язаному за 7 тисяч доларів США організувати оформлення фіктивних медичних документів для виключення з військового обліку

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

За версією слідства, чоловік запевнив, що має знайомого лікаря і може організувати оформлення потрібних документів. Для початку вимагав 1 тисячу доларів США, пояснивши, що ці кошти необхідні для "вирішення питання". Після отримання грошей пообіцяв забезпечити видачу медичних документів, які дозволили б уникнути військового обліку.



За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 266 240 гривень.



Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині двоє братів із Харкова намагалися втекти за кордон через Дністер на акваскутерах. Реалізувати задум чоловікам не вдалося.