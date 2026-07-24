Обіцяв зняття з обліку за 7 тисяч доларів: на Кіровоградщині викрили ділка
Правоохоронці повідомили про підозру 34-річному жителю Кропивницького району, який, за даними слідства, обіцяв військовозобов’язаному за 7 тисяч доларів США організувати оформлення фіктивних медичних документів для виключення з військового обліку
Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.
За версією слідства, чоловік запевнив, що має знайомого лікаря і може організувати оформлення потрібних документів. Для початку вимагав 1 тисячу доларів США, пояснивши, що ці кошти необхідні для "вирішення питання". Після отримання грошей пообіцяв забезпечити видачу медичних документів, які дозволили б уникнути військового обліку.
За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 266 240 гривень.
Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині двоє братів із Харкова намагалися втекти за кордон через Дністер на акваскутерах. Реалізувати задум чоловікам не вдалося.