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24 липня 2026, 18:59

Авіаудар по Запоріжжю: окупанти поцілили у приватний сектор та цвинтар

24 липня 2026, 18:59
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Фото: Запорізька ОВА
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Війська РФ 24липня завдали авіаудару по Запоріжжю, є влучання по приватному сектору

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Росіяни ударили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Є постраждалі, зруйновані та пошкоджені приватні будинки”, - зазначив він.

Відомо, що з-під завалів одного з будинків дістали чоловіка. Він направлений до лікарні.

На місці працюють всі відповідні служби.

Також Федоров повідомив, що є влучання по території цвинтаря у Запоріжжі.

"Російська керована авіабомба ударила по території цвинтаря в одному з районів Запоріжжя”, - написав він.

Зазначається, що зруйновані надгробки.

Нагадаємо,що російські війська 24 липня атакували безпілотниками портову інфраструктуру на Миколаївщині, пошкоджені два судна.

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