Авіаудар по Запоріжжю: окупанти поцілили у приватний сектор та цвинтар
Війська РФ 24липня завдали авіаудару по Запоріжжю, є влучання по приватному сектору
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Росіяни ударили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Є постраждалі, зруйновані та пошкоджені приватні будинки”, - зазначив він.
Відомо, що з-під завалів одного з будинків дістали чоловіка. Він направлений до лікарні.
На місці працюють всі відповідні служби.
Також Федоров повідомив, що є влучання по території цвинтаря у Запоріжжі.
"Російська керована авіабомба ударила по території цвинтаря в одному з районів Запоріжжя”, - написав він.
Зазначається, що зруйновані надгробки.
Нагадаємо,що російські війська 24 липня атакували безпілотниками портову інфраструктуру на Миколаївщині, пошкоджені два судна.