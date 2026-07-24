Авіаудар по Запоріжжю: окупанти поцілили у приватний сектор та цвинтар

Фото: Запорізька ОВА

Війська РФ 24липня завдали авіаудару по Запоріжжю, є влучання по приватному сектору

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews .

"Росіяни ударили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Є постраждалі, зруйновані та пошкоджені приватні будинки”, - зазначив він.

Відомо, що з-під завалів одного з будинків дістали чоловіка. Він направлений до лікарні.

На місці працюють всі відповідні служби.

Також Федоров повідомив, що є влучання по території цвинтаря у Запоріжжі.

"Російська керована авіабомба ударила по території цвинтаря в одному з районів Запоріжжя”, - написав він.

Зазначається, що зруйновані надгробки.

Нагадаємо,що російські війська 24 липня атакували безпілотниками портову інфраструктуру на Миколаївщині, пошкоджені два судна.