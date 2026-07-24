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У Нетішині суд виніс вирок матері, через дії якої 15-річна дитина опинилася в реанімації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Суд визнав винною 50-річну жительку Нетішина у злісному невиконанні батьківських обов’язків.

Жінці призначили 2 роки обмеження волі з іспитовим терміном 1 рік.

Нагадаємо, у квітні до реанімації у важкому стані госпіталізували 15-річну дівчину. У дитини діагностували сепсис та множинні некротичні рани.

Як виявилось, запальні процеси на шкірі дівчини з’явилися приблизно за місяць до госпіталізації. Попри погіршення стану доньки, мати не зверталася до лікарів і займалася самолікуванням, що призвело до розвитку сепсису та створило загрозу для життя дитини. Наразі стан дівчини покращився, але вона продовжує лікування.