Ігнат розповів деталі цинічного удару РФ по Київській області
Російський ракетний удар по Київщині 24 липня був завданий не по військовому полігону, а по приватному спортивному комплексу, де в той момент проходив захід. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події
Про це в ефірі День.LIVE повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає RegioNews.
За словами речника, під час атаки Росія застосувала п'ять ракет різних типів, завдавши ударів по Київській області та Одещині. Частину повітряних цілей українські сили протиповітряної оборони змогли перехопити.
"Одну з ракет "Іскандер" вдалося перехопити протиповітряній обороні. І ще два "Онікси" по півдню не завдали шкоди", — сказав Юрій Ігнат.
Він також прокоментував інформацію про захід, який анонсували у соціальних мережах і який проходив на території ураженого об'єкта.
"Це був не полігон. Це був приватний спортивний комплекс, де проходив захід. Він не мав жодного стосунку до Збройних сил України", — наголосив Ігнат.
Речник додав, що оцінку діям організаторів мають надати правоохоронні органи в межах розслідування.
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок російського удару по Бучанському району загинули 10 людей, майже 100 дістали поранення. Також пошкоджено 27 приватних будинків і 44 транспортні засоби.
Юрій Ігнат також нагадав, що в українській армії вже давно заборонено проводити публічні заходи та масові зібрання через постійну загрозу російських ракетних ударів і закликав неухильно дотримуватися правил безпеки в умовах війни.
Нагадаємо, що російські окупанти атакували Київську область. Внаслідок атаки є загиблі та поранені