Ігнат розповів деталі цинічного удару РФ по Київській області

Фото: ДСНС

Російський ракетний удар по Київщині 24 липня був завданий не по військовому полігону, а по приватному спортивному комплексу, де в той момент проходив захід. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події

Про це в ефірі День.LIVE повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає RegioNews .

За словами речника, під час атаки Росія застосувала п'ять ракет різних типів, завдавши ударів по Київській області та Одещині. Частину повітряних цілей українські сили протиповітряної оборони змогли перехопити.

"Одну з ракет "Іскандер" вдалося перехопити протиповітряній обороні. І ще два "Онікси" по півдню не завдали шкоди", — сказав Юрій Ігнат.

Він також прокоментував інформацію про захід, який анонсували у соціальних мережах і який проходив на території ураженого об'єкта.

"Це був не полігон. Це був приватний спортивний комплекс, де проходив захід. Він не мав жодного стосунку до Збройних сил України", — наголосив Ігнат.

Речник додав, що оцінку діям організаторів мають надати правоохоронні органи в межах розслідування.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок російського удару по Бучанському району загинули 10 людей, майже 100 дістали поранення. Також пошкоджено 27 приватних будинків і 44 транспортні засоби.

Юрій Ігнат також нагадав, що в українській армії вже давно заборонено проводити публічні заходи та масові зібрання через постійну загрозу російських ракетних ударів і закликав неухильно дотримуватися правил безпеки в умовах війни.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Київську область. Внаслідок атаки є загиблі та поранені