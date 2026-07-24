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24 липня 2026, 17:38

Ворог атакував БпЛА портову інфраструктуру на Миколаївщині: пошкоджено два цивільні судна

24 липня 2026, 17:38
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Фото ілюстративне
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Російські війська 24 липня атакували безпілотниками портову інфраструктуру на Миколаївщині, пошкоджені два судна

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає RegioNews.

"Сьогодні вдень ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed портову інфраструктуру Миколаївського району. Внаслідок атаки пошкоджено два цивільні судна. Постраждалих немає", - написав Решетілов.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Київську область. Внаслідок атаки є загиблі та поранені

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