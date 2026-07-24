У Києві обговорили заходи у відповідь на російські обстріли інфраструктури

Фото: Володимир Зеленський/фейсбук

Президент Володимир Зеленський заявив, що разом з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, т.в.о. міністра оборони Євгенієм Хмарою і заступником керівника ОП Павлом Палісою визначив порядок дій України у відповідь на російські удари

Про це повідомив президент у фейсбуці, передає RegioNews .

Під час зустрічі обговорили ситуацію на фронті, а також визначили порядок дій у відповідь на російські атаки по українській інфраструктурі.

За словами президента, головнокомандувач ЗСУ доповів про загальну ситуацію на фронті та окремі напрямки, які потребують особливої уваги й оперативних рішень.

"Доповідь Михайла Драпатого, Євгенія Хмари і Павла Паліси. Головнокомандувач ЗСУ доповів по ситуації на фронті в цілому. Детально пройшлися по тих напрямках і завданнях, які потребують найбільшої уваги й оперативних рішень", - написав президент.

Під час наради також визначили комплекс заходів у відповідь на російські удари по об'єктах інфраструктури та цивільних населених пунктах.

"Зокрема, визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору. На всіх рівнях – Збройні Сили України, Міністерство оборони України й інші урядові структури, розвідки та спеціальні служби – є чіткий перелік заходів",- наголосив президент.

Президент також повідомив, що Євгеній Хмара готує рішення для оперативного забезпечення потреб командирів корпусів, які були озвучені під час нещодавніх зустрічей.

"Євгеній Хмара готує рішення, які забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів за підсумками нашого з ними спілкування цими тижнями. Павло Паліса та команда Офісу допомагатимуть і надалі з координацією роботи", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що 24 липня Росія завдала балістичного удару по Київщині, влучивши в локацію, де в цей час відбувалася виставка озброєння. Загинули 10 людей, ще близько 100 постраждали.