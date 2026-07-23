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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
23 липня 2026, 12:55

"Картонкові майдани" як вирок: чому Банкова боїться вулиці понад усе

23 липня 2026, 12:55
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Чи потрібні "Картонкові майдани" навіть, якщо туди забігає Цимбалюк зробити пару селфі? Однозначно, так
Чи потрібні "Картонкові майдани" навіть, якщо туди забігає Цимбалюк зробити пару селфі? Однозначно, так
Фото: kartonky.propellercrew.com
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Нервова реакція Зеленського, який щовечора зустрічався та шукав рішення в телеграмі – яскраве тому свідчення. Так, на вулицю до театру Франка він ні разу не вийшов, але через інтернет всіляко показував, що дуже активно працює над вирішенням кризи, яку своїми руками і створив.

Якби не намагались всякі "карточні офіси" і валєнтіни гладких висміяти жіночу та студентську аудиторію зібрань – воно таки не працює.

Бо виявилось, що їх шеф і всякі Арахамії з Єрмаками, які вирішили поділити владу під шумок оборонних боїв на Донбасі та КАБів по Сумах – сц*ть, коли на вулиці зʼявляються люди. І їх не 5-6, а кілька тисяч, і кожного наступного дня є тенденція до збільшення.

Ба більше, ці потужні незламники вчисту програли аудиторію, яка виросла за епохи ЗЕ. Зважте, що низка молодих людей за ці 7 років ні разу не ходила на жодні вибори, але виросла, почала цікавитись політикою і їй не байдуже. І подібні акції це ритуал посвяти в повноцінного громадянина своєї держави. Це не кожному дано – наш президент на двох ключових майданах нашої держави таки не був.

Як би там всякі владні підлабузники не писали, що ой насмітили і весь цей молодняк з майданів потрібен на БЗВП – є процеси які не спинити. І це тішить, бо Зеленський має зрозуміти, що узурпувати владу в Україні йому навряд чи вдасться. Як там класик писав, "Україна – не Росія".

Отже, коли ці молоді люди з "Картонкових майданів" у свої 25-30 років таки уперше прийдуть на виборчі дільниці, президентом йому більше не стати.

Принагідно хочу нагадати, що Київ звільняли Залужний, Наєв, Ніколюк. Це ті самі топ-генерали, яких брудно викорчували і обісрали аби посадити в лютому 2024 року любимого Сирського. Тому не треба переписувати історію і вимагати у людей цитати, що все це лише дєд "Барс".

Картон із посилок НП далеко не ховайте. Ще скоро знадобиться.

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Україна політика Картонковий Майдан Зеленський Володимир призначення президент протести
 
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