5 років за ґратами: ВАКС виніс вирок екссудді з Коломиї

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Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього суддю Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області в одержанні неправомірної вигоди. Йому призначили п'ять років позбавлення волі з конфіскацією частини майна

Про це повідомила пресслужба ВАКС, передає RegioNews .

Колегія суддів ВАКС 17 липня оголосила вирок, яким визнала екссуддю винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди.

Суд призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки та конфіскацією половини належного йому майна.

До набрання вироком законної сили суд залишив чинним запобіжний захід у вигляді застави. Крім того, на засудженого покладено процесуальні обов'язки: не залишати межі Івано-Франківської області без дозволу суду, а також здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон.

Нагадаємо, що у Києві адвокат отримав підозру через вимагання грошей. Це сталось після того, як до нього звернулись за допомогою щодо поділу майна