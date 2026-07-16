В Україні змінили процедуру примусової евакуації дітей: як це працюватиме

Ілюстративне фото: ДСНС

Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка визначає порядок евакуації дітей із територій активних та можливих бойових дій без супроводу батьків або законних представників

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, передає RegioNews.

Документ передбачає, що примусову евакуацію дітей проводитимуть органи опіки та піклування спільно з Національною поліцією. Також у постанові запроваджується поняття "евакуйована дитина" та визначається подальший маршрут після вивезення з небезпечної території.

Після евакуації діти проходитимуть медичне обстеження, оцінку потреб і отримуватимуть необхідну допомогу. Їх тимчасово влаштовуватимуть насамперед до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатних чи прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу або закладів соціального захисту.

Окремо врегульовано дії у випадках, коли батьки після евакуації тривалий час не підтримують зв’язок із дитиною та не виконують своїх обов’язків.

У Кабміні зазначили, що рішення має забезпечити швидку та скоординовану роботу служб для захисту дітей, які перебувають під загрозою через війну.

Нагадаємо, на Харківщині 3 липня розширили зону обов'язкової евакуації цивільного населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів області. У семи населених пунктах оголошена примусова евакуація родин з дітьми.