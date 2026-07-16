Зеленський проти Федорова: чи здатен президент діяти раціонально

Думаю, що президент Зеленський звинуватить Федорова в тому, що він організував протест на захист себе в соцмережах та на площі. Адже Зеленський не вірить у вільних громадян із власними позиціями

Думаю, що президент Зеленський звинуватить Федорова в тому, що він організував протест на захист себе в соцмережах та на площі. Адже Зеленський не вірить у вільних громадян із власними позиціями

Мітинг на підтримку Михайла Федорова у Києві. Фото: ЛІГА.net

Тому Федорова на посаді не зберегти (я писав: що більше ви його захищаєте, то більше ймовірність звільнення), та й іншої посади він не отримає. Отже, тепер питання в тому, щоб міністром оборони стала людина, робота якої сприятиме перемозі, а не поразці. Бачу наше завдання як громадян нині саме так. І тут не все втрачено – наші інтереси й інтереси президента Зеленського збігаються. Йому також потрібна перемога, щоб провести вибори й переобратися. Питання в тому, чи здатен він діяти на користь собі й країні, чи лише під впливом емоцій.

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