23 таунхауси й офісний центр: яке майно виявили у родини очільника СБУ Закарпаття

Фото: hromadske

Родичі керівника Управління СБУ в Закарпатській області Сергія Кононенка придбали 23 таунхауси у котеджних містечках поблизу Києва. Частину нерухомості оформили вже після початку повномасштабного вторгнення

Про це йдеться у розслідуванні hromadske, передає RegioNews.

За даними журналістів, мати, сестра, свояк, теща та тесть Кононенка стали власниками нерухомості у двох пов’язаних між собою котеджних містечках – Dream House та "Паларіс" на Київщині.

Загальна ринкова вартість цих активів могла сягати близько мільйона доларів. Водночас офіційна вартість частини придбаних земельних ділянок, на яких уже були зведені будинки, була значно нижчою.

Котеджне містечко Dream House, youtube Dream Househromadske

У Dream House сестра посадовця та її чоловік у 2022 році отримали у власність 11 земельних ділянок із уже збудованими таунхаусами. Ще 12 об’єктів родина придбала у котеджному містечку "Паларіс".

Журналісти також встановили зв’язок цих котеджних містечок із бориспільськими бізнесменами Дмитром та Олександром Гнатками. За даними розслідування, Кононенко був знайомий із ними ще до придбання нерухомості його родичами.

Окрім цього, hromadske повідомляє, що батько посадовця у 2021 році став власником компанії, на балансі якої перебуває низка об’єктів нерухомості у Борисполі. Їхню загальну вартість журналісти оцінюють приблизно у 2 мільйони доларів.

Сергій Кононенко працює в СБУ щонайменше з 2016 року. У 2022 році президент Володимир Зеленський призначив його керівником СБУ у Кіровоградській області, а у 2024 році він очолив Управління СБУ в Закарпатській області.

У розслідуванні зазначається, що станом на кінець червня 2026 року родина Кононенка продала шість із 23 таунхаусів.

Відео розслідування – за посиланням.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заборонив журналістам та громадській організації поширювати інформацію про нерухомість, угоди та інвестиції брата директора ДБР Олексія Сухачова – харківського бізнесмена Олександра Сухачова.

За даними журналістів, рішення суду ухвалили 6 липня – саме в день, коли вони готували до публікації розслідування про 143 об’єкти нерухомості, які, за їхніми даними, належали або належать брату директора ДБР.