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10 липня 2026, 11:44

10 мільйонів гривень застави за Тищенка: хто заплатив за нардепа

10 липня 2026, 11:44
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Фото: "Радіо Свобода"
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За народного депутата Миколу Тищенка внесли повну суму застави у 10 мільйонів гривень, призначену Вищим антикорупційним судом

Про це повідомляють джерела "Схем" у правоохоронних органах, передає RegioNews.

Сам депутат сплатив 650 тисяч гривень, ще 5 мільйонів внесла приватна компанія з Дніпра, а 4 мільйони 350 тисяч гривень – приватна особа.

Раніше адвокат Тищенка заявляв "Суспільному", що заставу вже сплачено. За його словами, частина коштів нібито належить самому нардепу, а також третій особі, інформації про яку він не має.

Нагадаємо, 3 липня ВАКС обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді тримання під вартою із заставою розміром 10 мільйонів гривень.

Прокурори САП просили Вищий антикорупційний суд взяти під варту народного депутата Миколу Тищенка з альтернативою застави у понад 19 млн грн.

Нещодавно правоохоронці повідомили про ще одну підозру народному депутату Миколі Тищенку. Йдеться про хабарі, а також легалізацію коштів та недостовірні дані в декларації.

За даними правоохоронців, народний депутат прикривався боротьбою з діяльністю "кол-центрів". Він попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів США. За ці гроші обіцяв зробити так, щоб були втручання в діяльність одних кол-центрів" в інтересах цієї особи і "не було проблем" для інших.

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