Заступника голови Одеської облради піймали на схемі: вимагав 50 тисяч доларів

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СБУ викрила одного з заступників голови Одеської обласної ради. Він разом зі спільниками підозрюється у вимаганні хабарів від місцевого підприємства

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чиновник та його спільники вимагали у підприємця 50 тисяч доларів. За ці гроші вони обіцяли йому безперешкодне оформлення дозвільних документів на будівництво котеджного містечка поблизу портового міста. У разі відмови - йому погрожували штучним "затягуванням" із документами.

До схеми заступник голови Одеської облради залучив секретаря однієї із селищних рад Одеського району та керівницю інжинірингової компанії. Їх затримали, коли вони отримали першу частину хабаря в розмірі 10 тисяч доларів.

"Наразі заступнику голови облради повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми", - кажуть в СБУ.