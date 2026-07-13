Свириденко подала у відставку: у Верховній Раді офіційно підтвердили заяву

Фото: Юлія Свириденко/Telegram

До Верховної Ради України надійшла заява про відставку Прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко

Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає RegioNews .

"До Верховної Ради України надійшла заява про відставку Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко”, - повідомив Стефанчук.

Він запевнив, що парламент розгляне відповідне питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

"Вдячний Юлії Анатоліївні за роботу на чолі уряду у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу. Бажаю успіхів у подальшій діяльності”, - додав спікер українського парламенту.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, яка передбачає оновлення Кабінету Міністрів, кадрові зміни в керівництві правоохоронних органів і призначення відповідальних за ключові зовнішньополітичні напрями.