Ольга Стефанішина залишає посаду посла України у США: що відомо

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Надзвичайний і Повноважний посол України у США Ольга Стефанішина залишить дипломатичну службу за власним бажанням

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на обізнане джерело, передає RegioNews.

За словами співрозмовника агентства, Стефанішина звернулася з проханням завершити дипломатичну службу ще минулого тижня. Причиною такого рішення стали особисті обставини.

"Президент задоволений роботою Стефанішиної", – зазначило джерело.

Як відомо, Ольгу Стефанішину призначили Надзвичайним і Повноважним послом України у США указом президента від 27 серпня 2025 року. До цього вона обіймала посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністра юстиції України.

Також Стефанішина була членом Ради національної безпеки і оборони та очолювала Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Раніше повідомлялося, що до НАБУ передали матеріали щодо можливих зловживань посадовців АРМА, в яких фігурує Ольга Стефанішина. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.