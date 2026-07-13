Ольга Стефанішина залишає посаду посла України у США: що відомо
Надзвичайний і Повноважний посол України у США Ольга Стефанішина залишить дипломатичну службу за власним бажанням
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на обізнане джерело, передає RegioNews.
За словами співрозмовника агентства, Стефанішина звернулася з проханням завершити дипломатичну службу ще минулого тижня. Причиною такого рішення стали особисті обставини.
"Президент задоволений роботою Стефанішиної", – зазначило джерело.
Як відомо, Ольгу Стефанішину призначили Надзвичайним і Повноважним послом України у США указом президента від 27 серпня 2025 року. До цього вона обіймала посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністра юстиції України.
Також Стефанішина була членом Ради національної безпеки і оборони та очолювала Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України.
Раніше повідомлялося, що до НАБУ передали матеріали щодо можливих зловживань посадовців АРМА, в яких фігурує Ольга Стефанішина. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.