На Вінниччині у затопленому кар'єрі загинув 19-річний юнак: тіло знайшли на глибині 30 метрів
Трагедія сталася 12 липня в селі Могилівка Вінницького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Під час відпочинку на затопленому кар'єрі під водою зник 19-річний хлопець. Надзвичайники разом із місцевими дайверами кілька годин шукали юнака, проте знайти його того дня не вдалося.
13 липня до пошуків залучили водолазів. Вони обстежили близько 2000 квадратних метрів акваторії кар'єру.
Тіло загиблого виявили за допомогою підводного дрона на глибині майже 30 метрів та підняли на поверхню.
Нагадаємо, 12 липня на Кіровоградщині зі ставка дістали тіло чоловіка. Обставини та причину смерті встановлюють правоохоронці.
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