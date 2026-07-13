Вперше у світі: морський дрон доставив робота на окупований берег Кінбурнської коси

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Військовослужбовці 123-ї окремої бригади територіальної оборони вперше у світі доставили наземний роботизований комплекс на окупований берег Кінбурнської коси за допомогою безпілотної морської платформи

Про це повідомили у 123-й окремій бригаді територіальної оборони, передає RegioNews.

Операцію організували командир бригади полковник Олег Макуха та командир 1-го батальйону безпілотних систем майор Денис Гіпік.

У бригаді зазначили, що використання безпілотного плота з роботизованим комплексом дозволило доставити техніку до ділянки, де перебування людей пов’язане з високими ризиками.

"Це не просто технічний експеримент. Це новий підхід до війни, де ризик для людини бере на себе машина", – заявили військові.

У 123-й бригаді наголосили, що операція стала результатом розвитку роботизованих і безпілотних систем, які мають допомагати зберігати життя українських військовослужбовців.

Там додали, що підрозділ продовжує вдосконалювати технології для застосування на полі бою.

Відео – за посиланням.

Нагадаємо, в ніч проти 12 липня Сили безпілотних систем України завдали ударів по 14 російських суднах в Азовському морі, серед яких 10 танкерів і чотири пороми.