У Києві імператорський удав утік від власників і забрався на верхівку дерева

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

У Києві імператорський удав утік від своїх власників під час прогулянки та вибрався на верхівку дерева. Знімати екзотичного плазуна з висоти довелося волонтерам

Про це розповіли в Команді порятунку тварин Києва (Kyiv Animal Rescue Group), передає RegioNews.

За словами волонтерів, у соцмережах поширювали інформацію про "пітона на дереві" на одній із вулиць столиці. Однак згодом з’ясувалося, що це був імператорський удав, який втік від власників.

Рептилія залізла високо на дерево й не поспішала повертатися вниз. Волонтерам довелося піднятися на дерево та обережно спустити удава до господарів, які чекали внизу.

"У результаті все завершилося добре: мандрівника безпечно зняли з дерева та повернули власникам", – повідомили в KARG.

У Команді порятунку тварин наголосили, що навіть домашні екзотичні тварини зберігають природні інстинкти, тому під час прогулянок за ними потрібно уважно стежити.

Нагадаємо, нещодавно у Києві прямо у під'їзді багатоповерхівки знайшли лося. Це сталось у Святошинському районі міста. Тварину безпечно повернули до лісу.

Раніше у Кропивницькому рятувальники спільно з фахівцями реабілітаційного центру врятували двох борсуків, які потрапили до недіючого колодязя та не могли самостійно вибратися.