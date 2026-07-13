У Києві імператорський удав утік від власників і забрався на верхівку дерева
У Києві імператорський удав утік від своїх власників під час прогулянки та вибрався на верхівку дерева. Знімати екзотичного плазуна з висоти довелося волонтерам
Про це розповіли в Команді порятунку тварин Києва (Kyiv Animal Rescue Group), передає RegioNews.
За словами волонтерів, у соцмережах поширювали інформацію про "пітона на дереві" на одній із вулиць столиці. Однак згодом з’ясувалося, що це був імператорський удав, який втік від власників.
Рептилія залізла високо на дерево й не поспішала повертатися вниз. Волонтерам довелося піднятися на дерево та обережно спустити удава до господарів, які чекали внизу.
"У результаті все завершилося добре: мандрівника безпечно зняли з дерева та повернули власникам", – повідомили в KARG.
У Команді порятунку тварин наголосили, що навіть домашні екзотичні тварини зберігають природні інстинкти, тому під час прогулянок за ними потрібно уважно стежити.
Нагадаємо, нещодавно у Києві прямо у під'їзді багатоповерхівки знайшли лося. Це сталось у Святошинському районі міста. Тварину безпечно повернули до лісу.
Раніше у Кропивницькому рятувальники спільно з фахівцями реабілітаційного центру врятували двох борсуків, які потрапили до недіючого колодязя та не могли самостійно вибратися.