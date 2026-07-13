13:22  13 липня
На Закарпатті автомобіль наїхав на чоловіка, який лежав на дорозі: він загинув
10:28  13 липня
Під час атаки РФ на Одещину російський дрон впав і вибухнув у Молдові
10:20  13 липня
На Кіровоградщині зі ставка дістали тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
13 липня 2026, 12:55

У Києві імператорський удав утік від власників і забрався на верхівку дерева

13 липня 2026, 12:55
Читайте также на русском языке
Фото: Kyiv Animal Rescue Group
Читайте также
на русском языке

У Києві імператорський удав утік від своїх власників під час прогулянки та вибрався на верхівку дерева. Знімати екзотичного плазуна з висоти довелося волонтерам

Про це розповіли в Команді порятунку тварин Києва (Kyiv Animal Rescue Group), передає RegioNews.

За словами волонтерів, у соцмережах поширювали інформацію про "пітона на дереві" на одній із вулиць столиці. Однак згодом з’ясувалося, що це був імператорський удав, який втік від власників.

Рептилія залізла високо на дерево й не поспішала повертатися вниз. Волонтерам довелося піднятися на дерево та обережно спустити удава до господарів, які чекали внизу.

"У результаті все завершилося добре: мандрівника безпечно зняли з дерева та повернули власникам", – повідомили в KARG.

У Команді порятунку тварин наголосили, що навіть домашні екзотичні тварини зберігають природні інстинкти, тому під час прогулянок за ними потрібно уважно стежити.

Нагадаємо, нещодавно у Києві прямо у під'їзді багатоповерхівки знайшли лося. Це сталось у Святошинському районі міста. Тварину безпечно повернули до лісу.

Раніше у Кропивницькому рятувальники спільно з фахівцями реабілітаційного центру врятували двох борсуків, які потрапили до недіючого колодязя та не могли самостійно вибратися.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ волонтери дерево власники удав
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
Потрійна ДТП на Черкащині: через неуважність водія автобуса зіткнулися три авто
13 липня 2026, 15:57
Медичний садизм у російській колонії: викрито організаторів тортур українських полонених
13 липня 2026, 15:48
Ветерани із порушеннями зору можуть подати заявки на допомогу до 95 тис. грн
13 липня 2026, 15:44
Обіцяв повернути з полону: аферист з Донеччини виманив гроші у дружини військового в полоні РФ
13 липня 2026, 15:40
Точність, сила духу та пам'ять Героїв: у Вінниці триває чемпіонат України зі стрільби кульової
13 липня 2026, 14:57
Прикордонники накрили вогнем укриття росіян на фронті
13 липня 2026, 14:55
Екскомандира 155-ї ОМБр Лучанова затримали: його підозрюють у викраденні та вбивстві
13 липня 2026, 14:45
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
13 липня 2026, 14:35
На Київщині зіткнулися автомобілі: постраждали дві людини
13 липня 2026, 14:26
В Одесі медики торгували інвалідністю за 15 тисяч доларів
13 липня 2026, 14:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Всі публікації »
Валерій Пекар
Геннадій Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »