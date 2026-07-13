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13 липня 2026, 12:29

РФ вдарила по іноземному судну на Одещині: троє загиблих, є поранені

13 липня 2026, 12:29
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У понеділок, 13 липня, російські військові атакували портову інфраструктуру Одеської області та поцілили у цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, яке перевозило мінеральні добрива

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на віцепрем'єр-міністра із відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Росіяни вдарили по судну під час розвантаження добрив. Через влучання в надбудову судна спалахнула пожежа.

Внаслідок атаки троє членів екіпажу загинули, ще п’ятеро моряків отримали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні, їм надають необхідну меддопомогу.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, зранку 13 липня ворог уразив міський автопарк та будівлю санаторію в Одесі. Кількість постраждалих зросла до п’яти, серед них – дитина.

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