Фото: ДБР

Працівники ДБР викрили військовослужбовця, який долучився до схеми незаконного переправлення чоловіків до країн Євросоюзу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідування.

Військовий зобов'язувався доставляти клієнтів із Чернівців до "зеленої" ділянки кордону з Румунією, яку можна було перейти пішки поза пунктами пропуску. Також фігурант підбирав безпечну дату й час, щоб уникнути зустрічі з прикордонними нарядами. Спільники військового підшукували охочих залишити країну та передавали йому контакти.

Вартість такого "маршруту" становила 10 тисяч доларів з людини. Отримані кошти розподіляли між усіма учасниками схеми, зокрема організаторами.

Встановлено, що військовослужбовець долучився до схеми у травні 2026 року. Правоохоронці затримали його "на гарячому" 1 липня під час отримання грошей від чергового клієнта.

Військовому оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на кордоні на Буковині викрили чоловіка з фальшивими документами на дітей. Він придбав підробки у невідомої особи за 3000 доларів.