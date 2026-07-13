11:20  13 липня
На Чернігівщині автомобіль врізався в дерево: водій помер у лікарні, постраждала дівчина
10:28  13 липня
Під час атаки РФ на Одещину російський дрон впав і вибухнув у Молдові
10:20  13 липня
На Кіровоградщині зі ставка дістали тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
13 липня 2026, 11:39

На Буковині затримали військового, який за 10 тисяч доларів переправляв чоловіків до Румунії

13 липня 2026, 11:39
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники ДБР викрили військовослужбовця, який долучився до схеми незаконного переправлення чоловіків до країн Євросоюзу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідування.

Військовий зобов'язувався доставляти клієнтів із Чернівців до "зеленої" ділянки кордону з Румунією, яку можна було перейти пішки поза пунктами пропуску. Також фігурант підбирав безпечну дату й час, щоб уникнути зустрічі з прикордонними нарядами. Спільники військового підшукували охочих залишити країну та передавали йому контакти.

Вартість такого "маршруту" становила 10 тисяч доларів з людини. Отримані кошти розподіляли між усіма учасниками схеми, зокрема організаторами.

Встановлено, що військовослужбовець долучився до схеми у травні 2026 року. Правоохоронці затримали його "на гарячому" 1 липня під час отримання грошей від чергового клієнта.

Військовому оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на кордоні на Буковині викрили чоловіка з фальшивими документами на дітей. Він придбав підробки у невідомої особи за 3000 доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР Буковина затримання втеча від мобілізації втеча за кордон військовослужбовці
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
РФ перетворила окуповану Запорізьку АЕС на військову базу – ГУР
13 липня 2026, 12:36
У вівторок – відставка, у середу або четвер – новий Кабмін: прогноз Железняка
13 липня 2026, 12:16
Кількість постраждалих внаслідок ранкового удару по Одесі зросла до п’яти
13 липня 2026, 11:56
Вперше у світі: морський дрон доставив робота на окупований берег Кінбурнської коси
13 липня 2026, 11:45
На Чернігівщині автомобіль врізався в дерево: водій помер у лікарні, постраждала дівчина
13 липня 2026, 11:20
На Львівщині 40-річний мотоцикліст загинув після падіння з мотоцикла
13 липня 2026, 11:14
У Запоріжжі з-під завалів будинку, зруйнованого російським дроном, дістали тіла двох загиблих
13 липня 2026, 10:58
Окупанти вдарили дронами по Херсону: серед постраждалих – троє комунальників
13 липня 2026, 10:54
Зміна уряду під час війни: ризики для бюджету, євроінтеграції та підготовки до зими
13 липня 2026, 10:43
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Ягун
Всі блоги »