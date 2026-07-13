Кількість постраждалих внаслідок ранкового удару по Одесі зросла до п’яти
Внаслідок російської атаки на Одесу вранці 13 липня постраждали пʼятеро людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Серед постраждалих – п’ятирічна дитина. Медики надали їй необхідну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.
Інших чотирьох поранених доправили до лікарень, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
На місцях влучань працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.
Нагадаємо, зранку ворог уразив міський автопарк та будівлю санаторію. Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих: двоє цивільних отримали поранення на території автопарку, ще двоє – на території санаторію.
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