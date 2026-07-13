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13 липня 2026, 10:28

Під час атаки РФ на Одещину російський дрон впав і вибухнув у Молдові

13 липня 2026, 10:28
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Фото: Поліція Молдови
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У ніч на 13 липня поблизу села Копанка Каушанського району Молдови впав і вибухнув російський ударний безпілотник типу "Герань-2"

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на правоохоронців, передає RegioNews.

За даними поліції, близько 01:03 на номер екстреної служби 112 надійшло повідомлення про виявлення на околиці села Копанка невеликого літального апарата, схожого на безпілотник. Після падіння на землю він вибухнув, унаслідок чого виникла пожежа.

На місце події прибули поліцейські та рятувальники. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Територію оточили, а правоохоронці встановлюють усі обставини події.

У Міністерстві оборони Молдови заявили, що російський безпілотник типу "Герань-2" порушив повітряний простір країни під час російської атаки на Одеську область України.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило інцидент, назвавши його серйозним і неприпустимим порушенням повітряного простору.

"Цей новий інцидент ще раз підтверджує, що агресивна війна Росії проти України створює прямі загрози безпеці громадян Молдови та всього регіону", – заявили у відомстві.

Нагадаємо, вранці 13 липня російські військові вдарили по транспортній інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки на території одного з міських автопарків спалахнула пожежа, яка знищила 6 пасажирських автобусів. Окрім цього, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще 11 автобусів і 6 легковиків.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих чоловіків в Одесі. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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