Фото: поліція

ДТП сталася 12 липня близько 16:00 на автодорозі "Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин" поблизу Ніжина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Skoda, який рухався в напрямку Чернігова, не вибрав безпечної швидкості, втратив керування, виїхав на праве узбіччя та врізався в дерево.

Чоловіка та його 20-річну пасажирку доставили до лікарні. Від отриманих травм 39-річний чоловік помер у медзакладі.

За фактом аварії відкрито провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП та просять свідків звернутися на спецлінію 102.

Нагадаємо, вранці 11 липня на трасі у Львівській області легковик зіткнувся з автобусом, в якому перебували 45 пасажирів. Одна людина загинула, ще двоє отримали травми.