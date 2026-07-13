Фото: поліція

Поліцейські завершили розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо пограбування відвідувача кафе у Деснянському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Злочин стався у червні на вулиці Мілютенка. До 76-річного чоловіка, який пив каву за столиком, підійшов невідомий і вихопив з рук мобільний телефон. Свідком події стала киянка, яка й викликала поліцію.

Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника в іншому районі міста. Ним виявився 27-річний уродженець Одеської області, який уже має кілька судимостей за майнові злочини. У нього вилучили викрадений телефон.

Чоловіка судитимуть за ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві 21-річний хлопець під час бійки поранив ножем незнайомця. Фігуранту оголосили підозру.