10:44  09 липня
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: загинув підліток, дев'ятеро людей у лікарні
01:35  09 липня
Ведуча Леся Нікітюк після обстрілів столиці виїхала з сином із Києва
00:55  09 липня
Дружина ведучого Тімура Мірошниченка розповіла, скільки витрачає з дітьми на Балі
UA | RU
UA | RU
09 липня 2026, 10:57

На ТОТ Херсонщини окупанти виселяють людей з домівок і ховають боєприпаси у дитсадках

09 липня 2026, 10:57
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники продовжують використовувати цивільну інфраструктуру у військових цілях та чинити тиск на місцевих жителів

Про це повідомив рух спротиву "Жовта стрічка", передає RegioNews.

Активісти дедалі частіше розповідають про примусове виселення людей із власних будинків. У звільнене житло, за їхніми даними, заселяються російські військові або колаборанти.

Також окупанти облаштовують військові склади у цивільних об’єктах. Зокрема, підвали діючих дитячих садків на тимчасово окупованих територіях використовують для зберігання зброї та боєприпасів.

За повідомленнями активістів, такі дії пов’язані зі страхом російських військових щодо ударів по їхніх логістичних об’єктах.

"Окупанти панічно бояться ударів по своїх логістичних вузлах, тому ховають снаряди там, де облаштувати військові об'єкти нормальній людині ніколи б не спало на думку", – наголошують у русі спротиву.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють стеження за населенням. У громадських місцях планують встановлення нових камер. Зокрема, на центральних вулицях, біля адміністративних будівель, на зупинках громадського транспорту та площах. Офіційно це пояснюють "підвищенням безпеки".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область ТОТ окупанти окуповані території Боєприпаси цивільні
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
У Чорноморську на Одещині збирають підписи за безпечне транспортне сполучення
09 липня 2026, 12:41
У Києві блогер отримав підозру: "розвів" людей на 2,5 мільйона
09 липня 2026, 12:30
Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні
09 липня 2026, 11:49
Росіяни вдарили по Краматорську: горіли житлові будинки та торговельний центр
09 липня 2026, 11:34
Львівська хвилина сорому: як мовчання політиків породжує безкарність
09 липня 2026, 11:19
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: загинув підліток, дев'ятеро людей у лікарні
09 липня 2026, 10:44
Зеленський і Навроцький зустрілися в Анкарі: історичні питання залишилися невирішеними
09 липня 2026, 10:30
"Провина того, хто вижив": що це за стан і як повернутися до життя
09 липня 2026, 09:53
На трасі Одеса – Київ перекинувся автобус: є постраждалі
09 липня 2026, 09:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Сергій Фурса
Павло Казарін
Севгіль Мусаєва
Всі блоги »