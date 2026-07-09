На ТОТ Херсонщини окупанти виселяють людей з домівок і ховають боєприпаси у дитсадках

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На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники продовжують використовувати цивільну інфраструктуру у військових цілях та чинити тиск на місцевих жителів

Про це повідомив рух спротиву "Жовта стрічка", передає RegioNews.

Активісти дедалі частіше розповідають про примусове виселення людей із власних будинків. У звільнене житло, за їхніми даними, заселяються російські військові або колаборанти.

Також окупанти облаштовують військові склади у цивільних об’єктах. Зокрема, підвали діючих дитячих садків на тимчасово окупованих територіях використовують для зберігання зброї та боєприпасів.

За повідомленнями активістів, такі дії пов’язані зі страхом російських військових щодо ударів по їхніх логістичних об’єктах.

"Окупанти панічно бояться ударів по своїх логістичних вузлах, тому ховають снаряди там, де облаштувати військові об'єкти нормальній людині ніколи б не спало на думку", – наголошують у русі спротиву.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють стеження за населенням. У громадських місцях планують встановлення нових камер. Зокрема, на центральних вулицях, біля адміністративних будівель, на зупинках громадського транспорту та площах. Офіційно це пояснюють "підвищенням безпеки".