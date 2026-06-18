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Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
18 червня 2026, 09:10

Підсумки саміту G7 для України: важливі нюанси

18 червня 2026, 09:10
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Саміт G7 з точки зору інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчать зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського з Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно
Саміт G7 з точки зору інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчать зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського з Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Зверну увагу на важливі нюанси.

Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов’язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема це стосується тези підсумкового документа про "можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні". Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ППО Patriot. А можливо йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися.

По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного, ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною (про "карти" і "козирі" теж не згадував), ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може нема що сказати, а може ще не вирішив, що робити далі по відношенню до російсько-української війни, і не хоче брати на себе якісь публічні зобов’язання (хоча раніше для нього це не було проблемою).

Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає в тому, що в підсумковому документі жодного слова не має про мирні переговори з Росією. Чому це так? Може лідери країн G7 не бачать зараз сенсу в таких переговорах, навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів? Можливо саме тому акцент в спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці (прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни). В цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились "збільшити постачання" не лише "засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів", а також і "засобів дальнього радіуса дії". Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети?

Все ж таки я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась, і переговори будуть не про поступки України, а з позицій сили (з боку України) і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає: або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни з набагато більшими втратами для Росії.

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Україна війна США G7 саміт результат
 
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