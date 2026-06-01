Ворог вдарив по Запоріжжю: постраждала літня жінка

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, поранення дістала 73-річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

На місці влучання працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та обстеження території.

За даними Запорізької ОВА, за минулу добу окупанти завдали 941 удар по 40 населених пунктах Запорізької області.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня Одеса зазнала атаки ворожих безпілотників. Відомо про п'ятьох постраждалих. Двох людей госпіталізували. Ще двом медики надали допомогу на місці, а одна людина відмовилася від госпіталізації.