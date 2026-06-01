Харківщина під вогнем: внаслідок російських атак постраждали 9 людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в Харкові поранення отримали жінки віком 34, 58, 65 і 76 років.

У селі Дегтярі Богодухівської громади постраждала 38-річна жінка. У селі Постольне Золочівської громади поранення дістали жінки 54 і 87 років. У місті Богодухів 39-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. В Ізюмському районі у селі Сулигівка постраждав 34-річний чоловік.

Російські війська атакували Основ'янський, Слобідський і Холодногірський райони Харкова.

По Харківщині ворог застосовував різні види озброєння, зокрема ракети (тип встановлюється), реактивні системи залпового вогню, керовану авіабомбу, дрони типу "Герань-2" та "Молнія", FPV-дрон, а також інші безпілотники.

Унаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури в різних районах області. Зокрема, у Харкові вибито вікна в багатоквартирних і приватних будинках, пошкоджено автомобілі, гаражі, газові та електромережі, світлофор.

Також зафіксовано руйнування в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах – пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, електромережі та інші об’єкти.

