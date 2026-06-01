01 червня 2026, 09:22

Росія атакувала Україну 265 дронами: ППО знешкодила 228

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 1 червня (з 18:00 31 травня) російські війська атакували Україну 265 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 228 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано 27 влучань ударних безпілотників у 18 локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків ще на 12 локаціях.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по громадах Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів. Внаслідок ворожих атак поранення отримали семеро цивільних мешканців.

