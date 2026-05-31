Дрони атакували Саратовський НПЗ: росіяни панікують через вибухи та пожежу
У ніч проти 31 травня дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові. У російських телеграм-каналах заявили про вибухи
Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.
Росіяни у телеграм-каналах пишуть про те, що на саратовському НПЗ близько 3:15 години пролунали вибухи. Згодом на території заводу спалахнула пожежа. Ймовірно, удар був по установці ізомеризації.
Слід зазначити, що Саратовський НПЗ є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств РФ. На рік там переробляють близько 5,8 мільйона тонн нафти.
Українські військові наразі офіційних заяв не робили.
