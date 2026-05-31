Дрони атакували Саратовський НПЗ: росіяни панікують через вибухи та пожежу

Фото з відкритих джерел

У ніч проти 31 травня дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові. У російських телеграм-каналах заявили про вибухи

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.



Росіяни у телеграм-каналах пишуть про те, що на саратовському НПЗ близько 3:15 години пролунали вибухи. Згодом на території заводу спалахнула пожежа. Ймовірно, удар був по установці ізомеризації.



Слід зазначити, що Саратовський НПЗ є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств РФ. На рік там переробляють близько 5,8 мільйона тонн нафти.



Українські військові наразі офіційних заяв не робили.

Нагадаємо, що українські військові продовжують нищити техніку ворога на фронті. Прикордонники показали ефектні кадри з Брянської області РФ.