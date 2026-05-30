У ніч на 30 травня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по низці стратегічних та військових об'єктів російських окупантів на території РФ та на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Був уражений нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" у Таганрозі Ростовської області РФ. Попередньо, на території підприємства пошкоджений резервуар з пальним. Інші результати уточнюються.

Зазначається, що цей термінал використовується для зберігання і перевалки нафтопродуктів, зокрема для забезпечення військових формувань РФ.

Також у районі Таганрога підтверджено ураження важливої військової техніки окупантів:

двох літаків Ту-142 – далекомагістральних літаків протичовнової оборони, створених на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95;

пускової установки зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Ступінь пошкоджень авіації та ракетного комплексу уточнюється.

Окрім цього, Сили оборони уразили ще кілька важливих об'єктів ворога:

на Харківщині вдарили по складу зберігання безпілотників противника у районі Іванівки;

в окупованому Криму уразили пункт технічного обслуговування катерів ФСБ РФ у Волошиному.

Також українські захисники завдали ударів по зосередженнях живої сили ворога в районі Берестка Донецької області, а також на військових полігонах "Трьохізбєнка" на Луганщині та "Приморський Посад" у Запорізькій області.

Водночас за результатами попередніх операцій підтверджено ураження 28 травня зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1", в районі аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, в ніч на 27 травня підрозділи Сил оборони України завдали серії успішних ударів по військових та військово-економічних об'єктах в РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Однією з ключових цілей став нафтопереробний завод "Туапсинский" у Краснодарському краї РФ.