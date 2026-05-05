ЗМІ: Трамп не поспішає завершувати війну в Україні – в чому причина

Президент США Дональд Трамп мало цікавиться війною в Україні, вважаючи її віддаленим конфліктом. Водночас його політика й тиск на енергетику Росії сильно б'ють по Кремлю

Про це, як передає RegioNews із посиланням на ТСН, йдеться в матеріалі для німецького видання Die Welt, автором якого є Міхаель Рюле – експерт, який понад 30 років працював у Міжнародному секретаріаті НАТО.

За його словами, США за президентства Трампа фактично переклали основний тягар підтримки України на європейські держави, залишивши за собою роль головного посередника у потенційних мирних переговорах. Водночас європейські країни залишаються осторонь прямого переговорного процесу.

Рюле також зазначає, що заяви Трампа про можливість завершення війни за 24 години наразі виглядають радше політичними деклараціями, ніж реальним планом.

"Трамп абсолютно не зацікаведений в Україні. Америка, за його словами, розташована "за тисячі миль від війни в Україні, відділена гігантським океаном". Такі розмови не чинять жодного тиску на Росію, щоб вона погодилася на рішення для України", – наголосив експерт.

Експерт наголошує, що попри відсутність активної участі у мирному врегулюванні, зовнішня політика США в інших регіонах створює додатковий тиск на Росію. Серед таких кроків він називає санкції проти російських нафтових компаній, тиск на Індію щодо відмови від російської нафти, а також політику щодо Ірану, Куби та Венесуели.

За оцінкою Рюле, ці дії поступово послаблюють економічні позиції Москви та підривають її статус глобальної наддержави.

Водночас експерт підкреслює, що Росія зазнає значних втрат у війні, а її територіальні здобутки за останні роки залишаються мінімальними. На його думку, навіть у разі можливих переговорів Україна зможе зберегти державність, хоча не виключаються складні компроміси щодо територій.

Рюле підсумовує, що ефективність будь-якого мирного процесу залежить від єдності США та Європи, а також від продовження підтримки України, що може змусити Росію переглянути свої дії.

Як відомо, раніше Король Чарльз III у Конгресі США закликав до "непохитної рішучості" у підтримці України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нову наступальну операцію та одночасно розширює мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії.

