У Чорному морі поблизу Криму стався землетрус магнітудою 3,3

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Чорному морі поблизу узбережжя Криму зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

Підземні поштовхи були зареєстровані 31 травня о 19:54 за київським часом.

Епіцентр землетрусу розташовувався приблизно за 15 км від узбережжя Криму, на глибині 10 км.

За класифікацією фахівців, такі підземні поштовхи належать до категорії ледве відчутних.

Нагадаємо, нещодавно в Диканській громаді Полтавської області зафіксували землетрус магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера.

Землетруси в Україні: що відомо

Хоч Україна не є однією з найсейсмічніших країн світу, тут землетруси трапляються частіше, ніж більшість людей думає.

За останні кілька років на її території було зафіксовано понад 90 сейсмічних поштовхів різної сили –більшість із них були слабкими і майже не відчувалися людьми.

Сейсмічна активність найпомітніша в західних регіонах, зокрема у Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті, а також у частинах Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Вінницької та Полтавської областей.

Сила поштовхів зазвичай невелика: більш слабкі землетруси (магнітудою до ~3-4 балів) – найпоширеніші, і вони рідко завдають суттєвої шкоди.