09:46  01 червня
П'яний водій перекинув авто на Львівщині: травмовано двох підлітків
08:54  01 червня
Стрілянина в Києві на дорозі: водій поранив чоловіка та втік
07:44  01 червня
У Чорному морі поблизу Криму стався землетрус магнітудою 3,3
UA | RU
UA | RU
01 червня 2026, 07:44

У Чорному морі поблизу Криму стався землетрус магнітудою 3,3

01 червня 2026, 07:44
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Чорному морі поблизу узбережжя Криму зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

Підземні поштовхи були зареєстровані 31 травня о 19:54 за київським часом.

Епіцентр землетрусу розташовувався приблизно за 15 км від узбережжя Криму, на глибині 10 км.

За класифікацією фахівців, такі підземні поштовхи належать до категорії ледве відчутних.

Нагадаємо, нещодавно в Диканській громаді Полтавської області зафіксували землетрус магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера.

Землетруси в Україні: що відомо

Хоч Україна не є однією з найсейсмічніших країн світу, тут землетруси трапляються частіше, ніж більшість людей думає.

За останні кілька років на її території було зафіксовано понад 90 сейсмічних поштовхів різної сили –більшість із них були слабкими і майже не відчувалися людьми.

Сейсмічна активність найпомітніша в західних регіонах, зокрема у Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті, а також у частинах Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Вінницької та Полтавської областей.

Сила поштовхів зазвичай невелика: більш слабкі землетруси (магнітудою до ~3-4 балів) – найпоширеніші, і вони рідко завдають суттєвої шкоди.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Крим Чорне море землетрус поштовхи коливання
У Криму пасажирів автобусів змушують проходити через металодетектори
23 травня 2026, 12:58
У Криму в школі обвалився балкон із дітьми: 10 постраждалих
20 травня 2026, 13:44
У Чорному морі "Shahed" атакував китайське торговельне судно
18 травня 2026, 09:24
Всі новини »
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
01 червня 2026, 12:25
У Полтаві затримали студента, який працював на російські спецслужби
01 червня 2026, 11:49
Атака БпЛА на Херсонщині: загинув чоловік на зупинці
01 червня 2026, 11:42
"Перемога недосяжна": що почали визнавати наближені до Кремля
01 червня 2026, 11:27
Катування, викрадення та вбивства на Харківщині: судитимуть 13 колаборантів
01 червня 2026, 10:57
Атака БпЛА на Одесу: кількість постраждалих зросла до 6
01 червня 2026, 10:38
Зеленський заявив про "вікно для переговорів" з Росією
01 червня 2026, 10:25
Фонд Дениса Парамонова подарував Білій Церкві Фонтан Сковороди
01 червня 2026, 10:06
П'яний водій перекинув авто на Львівщині: травмовано двох підлітків
01 червня 2026, 09:46
Чернігівщина після атаки БпЛА: 8 постраждалих, серед них троє дітей
01 червня 2026, 09:37
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »