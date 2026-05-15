15 травня 2026, 07:18

Україна розраховує на завершення паузи в перемовинах – Зеленський

Фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками американського аналітичного центру Hudson Institute обговорив співпрацю з Конгресом США, дипломатичні зусилля для досягнення миру та посилення української протиповітряної оборони

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає RegioNews.

За словами Зеленського, під час зустрічі йшлося про важливість активної участі Сполучених Штатів у переговорному процесі та необхідність відновлення дипломатичної активності.

"Ми розраховуємо на закінчення паузи в перемовинах та активізацію дипломатії. Це важливо для збереження життів наших людей та відновлення безпеки у Європі", – наголосив президент.

Також Зеленський поінформував співрозмовників про наслідки останніх російських обстрілів і підкреслив необхідність зміцнення української системи протиповітряної оборони на тлі постійних атак РФ.

Окремо глава держави подякував США та американському суспільству за підтримку України впродовж усього часу повномасштабної війни.

Нагадаємо, німецьке видання Die Welt зазначало, що США за президентства Трампа фактично переклали основний тягар підтримки України на європейські держави, залишивши за собою роль головного посередника у потенційних мирних переговорах.

Як відомо, раніше Король Чарльз III у Конгресі США закликав до "непохитної рішучості" у підтримці України.

За словами українського президента Володимира Зеленського, Росія планує нову наступальну операцію та одночасно розширює мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

