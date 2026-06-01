01 червня 2026, 10:06

Фонд Дениса Парамонова подарував Білій Церкві Фонтан Сковороди

Фото: БФ Дениса Парамонова
Фонтан Сковороди на честь видатного українського філософа за рішенням засновника однойменного благодійного фонду та мецената Дениса Парамонова подаровано Білій Церкві. Міська рада вже прийняла його на баланс і вирішила встановити в мікрорайоні "Піщаний"

Про це йдеться на сайті Фонду, передає RegioNews.

Ідея створення Фонтану Сковороди в рамках програми Культурний_код Благодійного фонду Дениса Парамонова приурочена до 300-річчя українського філософа. В основі його концепції лежить ідея Григорія Сковороди про "філософське джерело". Вона полягає в уявленні про божественну благодать, що розливається із зерна життя кожному однаково.

Автором роботи є заслужений художник України, відомий скульптор Михайло Рева.

Висота Фонтану сягатиме майже 4 метри, а в основі композиції з каменю і бронзи – зерно з вмонтованими вазами й амфорами різного розміру. Блок бразильського граніту, що використали для її створення, важив близько 20 тонн.

"Одним з найважливіших завдань для кожного громадянина нашої держави є збереження та розвиток культурного коду України. Саме завдяки цьому нашу країну знають в усьому світі, як стійку та незламну. В той самий час "філософське джерело" нашого земляка Григорія Савича Сковороди втілене у Фонтані в сучасній інтерпретації і це дає натхнення для збереження культурних цінностей нашого народу. Ми вирішили, щоб цей Фонтан був встановлений в мікрорайоні "Піщаний" в Білій Церкві, ставши згодом туристичним магнітом не лише для міста, а й усього Київського регіону", – зазначив меценат Денис Парамонов.

Тож Фонтан Сковороди за рішення Білоцерківської міської ради буде встановлено в новому сквері в мікрорайоні "Піщаний", де попередньо завдяки Благодійному фонду Дениса Парамонова та його партнерам – підприємствам з Групи SMK – проведуть повний благоустрій території на суму близько 30 млн грн. Це дасть змогу збудувати не лише сквер, але й нові зупинки, паркінг, дороги та розширити пішохідні зони. Окрім цього, Група SMK вкладе понад 100 млн грн в будівництво надсучасного торговельного центру.

Нагадаємо, під час створення Фонтану Сковороди розглядалась можливість його встановлення в Києві. Зрештою пріоритет був наданий Білій Церкві, як другому за величиною місту в Київському регіоні, що розвивається швидкими темпами. До того ж Благодійний фонд Дениса Парамонова вже довгий час вкладає значні ресурси, наприклад, в розвиток дитячого спорту в Білій Церкві, відродивши та повністю фінансуючи місцеву веслувальну школу, а ще підтримує навчальні заклади.

Київська область Благодійність подарунок благодійний фонд Денис Парамонов фонтан Григорій Сковорода
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
