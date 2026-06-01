Фонд Дениса Парамонова подарував Білій Церкві Фонтан Сковороди
Фонтан Сковороди на честь видатного українського філософа за рішенням засновника однойменного благодійного фонду та мецената Дениса Парамонова подаровано Білій Церкві. Міська рада вже прийняла його на баланс і вирішила встановити в мікрорайоні "Піщаний"
Ідея створення Фонтану Сковороди в рамках програми Культурний_код Благодійного фонду Дениса Парамонова приурочена до 300-річчя українського філософа. В основі його концепції лежить ідея Григорія Сковороди про "філософське джерело". Вона полягає в уявленні про божественну благодать, що розливається із зерна життя кожному однаково.
Автором роботи є заслужений художник України, відомий скульптор Михайло Рева.
Висота Фонтану сягатиме майже 4 метри, а в основі композиції з каменю і бронзи – зерно з вмонтованими вазами й амфорами різного розміру. Блок бразильського граніту, що використали для її створення, важив близько 20 тонн.
"Одним з найважливіших завдань для кожного громадянина нашої держави є збереження та розвиток культурного коду України. Саме завдяки цьому нашу країну знають в усьому світі, як стійку та незламну. В той самий час "філософське джерело" нашого земляка Григорія Савича Сковороди втілене у Фонтані в сучасній інтерпретації і це дає натхнення для збереження культурних цінностей нашого народу. Ми вирішили, щоб цей Фонтан був встановлений в мікрорайоні "Піщаний" в Білій Церкві, ставши згодом туристичним магнітом не лише для міста, а й усього Київського регіону", – зазначив меценат Денис Парамонов.
Тож Фонтан Сковороди за рішення Білоцерківської міської ради буде встановлено в новому сквері в мікрорайоні "Піщаний", де попередньо завдяки Благодійному фонду Дениса Парамонова та його партнерам – підприємствам з Групи SMK – проведуть повний благоустрій території на суму близько 30 млн грн. Це дасть змогу збудувати не лише сквер, але й нові зупинки, паркінг, дороги та розширити пішохідні зони. Окрім цього, Група SMK вкладе понад 100 млн грн в будівництво надсучасного торговельного центру.
Нагадаємо, під час створення Фонтану Сковороди розглядалась можливість його встановлення в Києві. Зрештою пріоритет був наданий Білій Церкві, як другому за величиною місту в Київському регіоні, що розвивається швидкими темпами. До того ж Благодійний фонд Дениса Парамонова вже довгий час вкладає значні ресурси, наприклад, в розвиток дитячого спорту в Білій Церкві, відродивши та повністю фінансуючи місцеву веслувальну школу, а ще підтримує навчальні заклади.