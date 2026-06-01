Чернігівщина після атаки БпЛА: 8 постраждалих, серед них троє дітей

На Чернігівщині внаслідок російської атаки безпілотниками травмовано вісім людей, серед них троє дітей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зокрема, в селі Сновське Корюківського району внаслідок влучання виникла пожежа в будинку культури.

У селищі Ріпки через атаку пошкоджено приватне домогосподарство.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що виникли на територіях підприємств, у приватному секторі, на об’єктах інфраструктури та транспортних засобах.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня російські війська атакували Україну 265 ударними безпілотниками. Зафіксовано 27 влучань ударних БпЛА у 18 локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків ще на 12 локаціях.