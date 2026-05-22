22 травня 2026, 11:25

Фіктивні кози і вівці: на Одещині крали мільйони з програми підтримки фермерів

Фото: Прокуратура України
На Одещині викрили схему розкрадання бюджетних коштів у межах державної програми підтримки фермерських господарств

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, до організації оборудки причетна керівниця районної державної лікарні ветеринарної медицини, яка спільно з місцевим підприємцем та іншими учасниками оформлювала фіктивні дані про неіснуюче поголів’я кіз та овець на підставних осіб.

Отриману інформацію вносили до Єдиного державного реєстру тварин, після чого через Державний аграрний реєстр оформлювали державні дотації – по 2 тисячі гривень за кожну голову худоби. Таким чином кошти надходили до учасників схеми, тоді як реальні фермери могли залишатися без підтримки.

Лише за кілька місяців 2025 року учасники оборудки отримали близько 1,5 млн грн бюджетних коштів. За оцінками слідства, загальна сума збитків може сягати десятків мільйонів гривень.

Правоохоронці повідомили про підозру посадовиці за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України. Її спільникам інкримінують пособництво у злочині та шахрайство.

Слідство триває.

Нагадаємо, на Прикарпатті судитимуть колишню начальницю управління освіти Солотвинської селищної ради та водія установи, яких підозрюють у незаконному списанні паливно-мастильних матеріалів, придбаних за бюджетні кошти.

