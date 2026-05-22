На Донеччині через російські удари загинули чотири людини, 11 – поранені
Упродовж 21 травня російські загарбники вбили чотирьох жителів Донецької області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
Усі чотири людини загинули у Дружківці. Також у місті дістали поранення 11 людей.
Крім того, по одній людини були пораненні у Краматорську та Дмитрівці.
Як зазначається, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 4075 загиблих і 9468 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, поліцейські показали, як евакуювали мирних мешканців із прифронтової Дружківки Донецької області під загрозою атак FPV-дронів.
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Вимагав $12 тис. за закриття справи: у Мукачеві затримали скандального адвоката
22 травня 2026, 14:23Спадщина на 7 млн грн: у Києві 38-річна жінка підробила заповіт
22 травня 2026, 13:57На Полтавщині чоловіки зливали координати блокпостів і викрали мобілізованого
22 травня 2026, 13:44СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували удари по Києву та Одесі
22 травня 2026, 13:39У Києві під час конфлікту з ТЦК побили ветерана
22 травня 2026, 13:20Житель Тернопільщини перерахував шахраям 431 тисячу гривень за автомобіль з Instagram
22 травня 2026, 12:52На Львівщині жінка 8 років жила з термометром у тілі – її прооперували
22 травня 2026, 12:46Українські дрони атакували НПЗ у Ярославлі – Зеленський підтвердив
22 травня 2026, 12:34На Миколаївщині затримали чоловіка, який продавав гуманітарні автомобілі для ЗСУ
22 травня 2026, 12:24Відключення світла можуть повернутися вже влітку: що відомо
22 травня 2026, 11:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі блоги »