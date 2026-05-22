22 травня 2026, 11:14

У Києві 18-річна дівчина вдарила військового пляшкою по голові через зауваження

Фото: поліція
Поліцейські затримали киянку, яка вчинила напад на військовослужбовця у Шевченківському районі міста. Інцидент стався 21 травня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Військовий повертався після служби додому в тролейбусі та зробив зауваження нетверезій дівчині та її супутнику, які гучно поводилися й лаялися. Через це виник конфлікт. Уже на зупинці громадського транспорту 18-річна дівчина вдарила чоловіка пляшкою по голові.

Внаслідок удару 52-річний військовослужбовець отримав забій м’яких тканин, також медики попередньо діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Правоохоронці затримали дівчину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження), їй готують повідомлення про підозру.

Крім того, на обох молодиків склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП) та куріння у заборонених місцях (ст. 175-1 КУпАП).

Нагадаємо, на Вінниччині п'яна жінка під час сварки на побутовому ґрунті вдарила 17-річну доньку ножем у спину. Дівчину госпіталізували, а її матір затримали.

